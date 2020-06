Kinderprogramm in Remscheid : Keine Langeweile in den Ferien

Remscheid Für Kinder sollen die Sommerferien in Remscheid nicht langweilig werden. Trotz der Einschränkungen hat die Stadt zusammen mit den Kirchengemeinden und Sportvereinen ein Programm auf die Beine gestellt, das den Bedürfnissen der Kinder entspricht als auch die Hygienevorschriften einhält.

Zu den Klassikern unter den Angeboten während der Sommerferien gehört die Kinderstadt. Die fällt in diesem Jahr aus. Stattdessen wollen die Jugendpädagogen ihre Angebote zu den Kindern in die Stadtteile bringen. An drei Tagen in der Wochen, in jedem Stadtteil an vier verschiedenen Orten. „Wir wollen damit die Kinder erreichen, zu denen wir ansonsten nur selten Kontakt haben“, sagte Til Rebelsky. Die Firma Steinhaus hat für diese Freizeitangebote einen „Coroneutel“ gespendet. Das ist ein Beutel mit Büchern, Straßenkreide, Kniffel, Jojo, Naturführer und anderem mehr. Es sei für jene Zeiten gedacht, in denen den Kindern mal die Decke auf den Kopf fallen sollte.