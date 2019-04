Stadtentwicklung: Keine Gelder aus Berlin für Haus Cleff

Hasten Der Stadt bricht ein wichtiger Förderer für die Neugestaltung des Historischen Zentrums weg. Der Landschaftsverband bekundet aber seine Unterstützung. Eine bauliche Verbindung mit Werkzeugmuseum wird es nicht geben.

Die Hoffnungen auf Fördergelder vom Bund für die konzeptionelle Erneuerung des Hauses Cleff sind zerstoben. Der wichtigste Mitstreiter der Stadt, die oberste Denkmalschützerin des Landesverbandes Dr. Andrea Pufke, hat in ihrem Gutachten formuliert, dass das Haus aus dem 18. Jahrhundert kein Bauwerk mit nationaler Bedeutung sei. Das hat Konsequenzen. Das Kultusministerium in Berlin gibt nur Fördergelder für Bauwerke von nationaler Bedeutung. Für die Sanierung und den Umbau des Hauses Cleff ist die Stadt auf Fördergelder angewiesen. So enttäuschend das Votum ausgefallen ist, Kulturdezernent Sven Wiertz gibt sich weiter zuversichtlich, weil der Landschaftsverband als Förderer weiter hinter dem Projekt steht. Er beruft sich auf eine Passage im Gutachten, in der es heißt: „Ich bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam auch ohne eine Förderung aus dem Programm nationale Kulturdenkmäler gelingen wird, Haus Cleff in angemessenerer Weise instand zu setzen und seiner Nutzung zuzuführen.“ Das Haus Cleff bleibe ein bedeutendes Beispiel für die Wohnform eines reichen Bürgertums im ehemaligen Herzogtum Berg. Die Bauweise des Patrizierhauses aus dem Rokoko (um 1776) sei einzigartig. Darüber besteht bei den Experten kein Zweifel.