Teo Otto Theater in Remscheid : Keine Firma für Theateraufzug gefunden

Innenstadt In der Sommerpause sollte er eingebaut werden. Doch für den Spezialauftrag hat sich kein Unternehmen in NRW gefunden. Ohne Aufzug bleiben Menschen mit Gehbehinderungen von Vorstellungen ausgeschlossen.

Während der Theaterferien im Sommer sollte der seit langem gewünschte Aufzug eingebaut werden. Im Haushalt stehen für diese Investition 153.000 Euro bereit. Doch die Theaterbesucher mit Gehbehinderungen müssen sich weiter in Geduld üben. Der Einbau wird im Sommer nicht stattfinden. Lutz Heinrichs, Geschäftsführer des Teo Otto Theaters, sagte dazu: „Wir haben alle Aufzugbauer in Nordrhein-Westfalen angeschrieben, aber keinen gefunden, der den Auftrag annimmt.“

Investitionen Die Stadt investiert regelmäßig in ihr Theater. 2018 wurden sämtliche Dachflächen saniert, die Außenfassade gereinigt und Fenster und Türen gestrichen. Im vorigen Jahr wurden die Foyers nach 15 Jahren neu gestrichen, in den Farben, die auch 1954 verwendet wurden. Außerdem tauschte die Verwaltung die verschmutzten Vorhänge im oberen Foyer aus.

Da in NRW keine Fachfirma zu finden war, will die Stadt nun deutschlandweit ausschreiben, in der Hoffnung, eine Fachfirma zu finden, die trotz des anhaltenden Baubooms in diesem Jahr nach Remscheid kommt. Die Ausschreibung könne Heinrichs zufolge bis Mitte April geschehen. Die Vergabe sei bis Mitte August möglich. Allerdings rechnet Heinrichs nicht damit, dass der Einbau vor November beginnen könne. Bauarbeiten während der laufenden Spielzeit würden den Spielbetrieb nicht einschränken, sagte Heinrichs. Diese Lösung sei in jedem Fall besser, als bis zum Sommer 2021 zu warten, betonte er.