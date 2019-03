Remscheid : Kein Verständnis für den Brexit

Von Thomas Wintgen

European Union – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland steht obenan. Der Reisepass ist ähnlich rot wie der der Bundesrepublik Deutschland. Das britische Beispiel gehört Mel Raven. Die 50-Jährige ist eine waschechte Remscheiderin, geboren im Haus Adolf-Clarenbach-Str. 3.

Dass sie bislang dennoch allein die britische Staatsangehörigkeit hat, kam so: Ihre Mutter Margot Kaufmann war sehr sprachinteressiert, weshalb ihre Tante sie eines Tages mit nach London nahm. Margot blieb allerdings dort hängen und lernte Arthur Joseph Raven kennen, Sohn eines Berufssoldaten und selber beim Militär. Tochter Mel – das verlangte die Familie – kam in der Landesfrauenklinik in Elberfeld zur Welt.

Dass Margot einen Engländer anschleppte, war zunächst ein ziemlicher Genickschlag für die Familie, aber die ließ sich mit der Zeit sogar auf den englischen Tee zum Frühstück ein. „Während meine Großeltern sehr traditionsbewusst waren“, erinnert sich Mel, „wollten meine Eltern die Welt kennenlernen. Wir waren immer weg – ich hatte eine tolle Kindheit.“

Daheim sprach Familie Raven Englisch. Die Oma sprach platt. Sprachkundler wissen, dass sich von London über Amsterdam bis zur Mundart in Remscheid filigrane Brücken spannen lassen. „Sprache ist meine Welt“, strahlt die deutsche Britin. Weshalb sie mehrfach ermuntert wurde: „Mach’ doch was mit Sprache. Mach’ dich selbständig.“ So kam 2003 das Schild an die Haustür Adolf-Clarenbach-Str. 3. Schnell waren die Kunden vornehmlich Unternehmen, die Business English anfragen. Nicht nur Wirtschaftssprache – Mel Raven kann zum Beispiel auch beibringen, wie man auf Englisch über Preise verhandelt.

Das vermittelt sie mit Suggestopädie. Das heißt, „ich mache Lernvorschläge“. Darin sieht sie ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie lehrt anschaulich. Das kann beim Kochen oder beim Spaziergang um den See sein, einem konkreten Anlass.

Sie selber schüttelt seit geraumer Zeit immer heftiger den Kopf, wenn über den Brexit berichtet wird. „Ich bin kosmopolitisch, europäisch. Ich bin Fan der deutschen Kultur, aber auch anderer Kulturen. Jeder sollte zelebrieren, was er mag – nach dem Motto live and let live“ (leben und leben lassen).

Aber was zurzeit im United Kingdom (UK) passiere, „große Umbrüche überall – Italien, Ungarn, Griechenland, Niederlande, Polen –, die Zweiteilung aller Länder“ in Europa-Befürworter und -Gegner, das bereitet ihr Sorgen. Zumal Gegner häufig sehr rechts orientiert sind.

Dabei steht für die Europäerin viel auf dem Spiel: „Am Ende stehen Menschen und Schicksale.“ Im Vereinigten Königreich seien hunderttausende Arbeitsplätze gefährdet. Viele Kunden fragen, was passiere. Als Fahrerin eines „Mini“ wisse sie beispielsweise, dass BMW erwägt, das Werk in Oxford stillzulegen, sollte der Brexit Wirklichkeit werden. „Am liebsten“, bedauert sie, „würde ich einen Marsch auf London initiieren.“

Mel Raven hat auf der Insel schon als Kind mitbekommen, wie skeptisch alte und konservative Briten Europa sehen. Aktuell ist Europa auch „Schuld“ an Flüchtlingen.