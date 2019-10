Remscheider Stadtsparkasse : Kein Bargeld mehr am Hasenberg

Remscheid Sparkasse hat den Abbau ihrer Geschäftsstellen fast abgeschlossen. Kundenbeschwerden habe es nur wenige gegeben.

Ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung hat die Sparkasse Remscheid die Reduzierung ihrer Geschäftsstellen weitgehend abgeschlossen. Ende März 2019 schloss die mit fünf Mitarbeiterinnen besetzte Geschäftsstelle in Vieringhausen. Im Laufe des Jahres wurden die Selbstbedienungs-Geschäftsstellen in Bliedinghausen, Honsberg, Kremenholl und Hasenberg geschlossen.

Das ebenfalls betroffene SB-Angebot im unteren Geschoss des Allee-Centers bleibe noch bis 2020 erhalten, sagt Sparkassenvorstand Michael Wellershaus auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Mietvertrag für diesen Standort laufe noch bis ins kommende Jahr, darum habe man entschieden, diese Zeit auch noch zu nutzen. Die Sparkasse begründete im September 2018 die Schließung der Filialen mit einem geänderten Kundenverhalten. Die meisten der 40.000 Kunden erledigten ihre Bankgeschäfte mittlerweile online. Bargeld werde zumeist nicht mehr in der Filiale am Wohnort abgeholt, sondern dort, wo man arbeite oder einkaufe.

Ende September wurde die SB-Filiale am Hasenberg in Lennep geschlossen. Eine BM-Leserin, die namentlich nicht genannt werden will, bedauert diesen Schritt sehr. Gerade für die älteren Bewohner am Hasenberg sei es eine gute Möglichkeit gewesen, sich regelmäßig mit kleineren Bargeldbeträgen zu versorgen. Sie sieht in der Schließung eine weitere Schwächung des kleinen Nahversorgungsschwerpunktes am Hasenberg, wo nach dem Lebensmittelgeschäft Teuber inzwischen auch die ansässige Bäckerei geschlossen hat.