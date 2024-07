Lokaler Handel in Remscheid Stadtgutscheinbetreiber ist insolvent

„Auch wir können jetzt nur abwarten“, sagt der Fachdienstleiter der städtischen Wirtschaftsförderung. Man habe alle Partner vor Ort über die Insolvenz informiert und pflege einen „engen Kontakt“ zum Insolvenzverwalter. Das Stadtgutscheinsystem sollte in Remscheid vor allem dafür sorgen, dass das Geld für Gutscheine in der Region bleibt und nicht in internationale Großkonzerne fließt. „Örtliche Einzelhändler und Geschäftsleute sowie der Einzelhandelsverband und die IHK begrüßten die Einführung des Gutscheinsystems, da es zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels beiträgt und die Kaufkraft in Remscheid hält“, lässt die Stadt dazu verlauten. Seit 2021 gibt es das System in Remscheid, sollte sogar noch weiter ausgebaut werden. Mit diesen Bestrebungen ist jetzt aber wohl erst einmal Schluss.