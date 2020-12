Geschenkaktion in Remscheid : Kasimir und Nemo schenken Hoffnung

Geschenkaktion in Remscheid

Remscheid Barmer und BM-Leser sorgen wieder gemeinsam dafür, dass die Bewohner von Haus Lennep und Stockder Stiftung an Weihnachten beschert werden.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hat es das Coronavirus ins Haus Lennep geschafft. Das Betreten der Einrichtung ist für Außenstehende streng untersagt. Bewohner und Personal stehen unter Quarantäne. Umso wichtiger wirkt aktuell die Vorfreude auf die anstehende Bescherung, die die Bewohner von Haus Lennep und der Stockder Stiftung auch in diesem Jahr dank der Geschenkaktion der Barmer und der BM-Leser erleben werden.

Zwei besondere Lichtblicke waren in diesem Jahr der Entbehrungen für die Bewohner von Haus Lennep allerdings auch Kasimir und Nemo. Die zwei zuckersüßen Esel, die das ganze Jahr im Außengelände von Haus Lennep leben, erfreuen sich eigentlich immer großer Beliebtheit. Doch vor allem dieses Jahr, als Besuche von Familienangehörigen rarer wurden und Ausflüge abgesagt werden mussten, zauberten die tierischen Bewohner den Senioren häufig ein Lächeln ins Gesicht, weiß Gabriele Radig, Koordinatorin der Sozialen Dienste der Einrichtung. „Für einige Bewohner sind die Esel sogar die einzige Motivation, um einfach mal rauszugehen.“

Ablauf Wer einen Wunsch erfüllen will, meldet sich bei Barmer-Regionalgeschäftsführer Oliver Schwardtmann unter der Rufnummer 01 60 / 90 456 156 oder bei Sandra Roß unter Telefon 01 70 79 038 39. Abgabe des Geschenks – mit dem Namen und Alter des Beschenkten versehen – in der Barmer-Filiale, Alleestraße 77-81.

Die flauschigen Geschöpfe sind neugierig, zahm und nähern sich nahezu immer, wenn jemand am Zaun des Geheges stehen bleibt. Interessiert lugen sie dann aus ihrem Stall und treten selbst in klirrender vorweihnachtlicher Kälte einige Schritte hinaus. „Nemo!“, ruft Radig dem neunjährigen schwarzen Esel zu, der gleich aufblickt. Zur Begrüßung klappt er seine Öhrchen hoch und runter und folgt dann der ihm bekannten Stimme. Auf seinem Weg den Hang hinab macht der gefräßige Nemo aber noch einige Zwischenstopps, um am Grün zu knabbern. Der 20-jährige Kasimir hingegen macht keine Anstalten, seine warme Bleibe zu verlassen und beobachtet stattdessen seinen Kumpanen.