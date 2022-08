Auftritt am 19. August in Remscheid : Kartenverlosung für die Söhne Mannheims

Auftritt am 19. August in Remscheid

Remscheid Die Band tritt am Freitag, 19. August, im Eventgarten auf dem Remscheider Schützenplatz auf. Im Gepäck befinden sich jede Menge Ohrwürmer.

Der zwischenzeitlich vermeintlich wieder geläuterte Xavier Naidoo, der in der Vergangenheit mit antisemitischen und verschwörungstheoretischen Ideen von sich reden machte, gehört nicht mehr zu den Söhnen Mannheims. Daher können auch Menschen, denen die Mischung aus Soul und Pop an sich gefällt, die aber mit eben jener Personalie so ihre Probleme hatten, problemlos zum Konzert der Band in den Remscheider Eventgarten kommen. Das Musiker-Kollektiv, das sich seit 2018 um die Sänger Karim Amun und Giuseppe Porrello verstärkt hat, während besagter Naidoo, Michel Herberger und Billy Davis – allesamt Gründungsmitglieder – die Band verlassen haben, ist am Freitag, 19. August, in Remscheid zu Gast.