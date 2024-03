Kinderbetreuung in Remscheid „Wir können auf keinen Kita-Platz verzichten“ - Stadt will kleine Tagesstätte übernehmen

Remscheid · Die Stadt ist bereit, den Betrieb in der Kindertagesstätte am Montanusweg in Lennep in eigener Regie fortzuführen. So könnte die zum Sommer drohende Schließung der Einrichtung verhindert werden.

19.03.2024 , 17:30 Uhr

Die Kita Montanusweg in Lennep. Foto: Röser, Henning/Henning Röser