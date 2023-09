Entlaufenes Tier in Remscheid Kalb verirrte sich auf Sportplatz

Ein Bulle auf dem Sportplatz? Damit sahen sich am Montagabend die Spieler des SC Ayyildiz konfrontiert. Nachdem die Sportler nach dem Training geduscht hatten, fanden sie plötzlich ein Rind auf dem Fußballplatz am Honsberg vor. Gegen 20.50 Uhr hätten sie dann die Polizei alarmiert, wie Polizeisprecher Jan Battenberg sagt. „Die erste Nachricht, die uns erreichte, war: ‚Da steht ein Pferd auf dem Platz’. Dann hieß es Kuh und am Ende schließlich Kalb.“