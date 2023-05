Handwerk in Remscheid Studium abgebrochen – als Lehrling spitze

Der angehende Steinmetz Kai Niklas Kanehl aus Remscheid ist „Lehrling des Monats“ Mai der Handwerkskammer Düsseldorf und der Kreishandwerkerschaft Remscheid. Am Freitag zeichneten Kammerpräsident Andreas Ehlert und Remscheids Kreishandwerksmeister Detlev Weißenfeld den 22-Jährigen in dessen Ausbildungsbetrieb Hundhausen am Schneppendahler Weg in Lennep im Beisein von Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz aus. Es war bereits die sechste Ehrung eines Nachwuchstalents des Handwerks in der Werkzeugmacherstadt.