„Beste Lehrer“ Remscheids Warum ein Bio-Lehrer sich für seine Schüler verkleidet

„Ich verkleide mich gerne auch mal oder lasse Musik laufen, wenn die Schüler in den Klassenraum kommen“, gibt Kai Dietrich, Lehrer am Gertrud-Bäumer-Gymnasium, zum Besten. Der 42-Jährige unterrichtet Bio, Chemie, Biochemie und in den unteren Jahrgangsstufen auch Informatik.