Remscheider Gefängnis JVA-Beamter muss Geldstrafe und Schmerzensgeld zahlen

Jahrelang war der mittlerweile 59-Jährige ein Phantom geblieben, bis eine Überwachungskamera im Foyer eines Krankenhauses einen „Schnappschuss“ von ihm machte. Da war er gerade dabei, sich den Restbetrag einer geklauten Telefonkarte auszahlen zu lassen. Zwischenzeitlich war Bernd U. in der Notunterkunft in der Schüttendelle untergekommen, in der Wohnung eines Bekannten in Remscheid klickten die Handschellen: Vier Jahre Haft wegen Betruges. In der Justizvollzugsanstalt in Lüttringhausen scheint Bernd U. so weitergemacht zu haben wie zuvor: Ein vorgetäuschter Herzinfarkt und ein epileptischer Anfall, von dem man nicht weiß, ob es einer war.