19-jähriger Remscheider stand „Schmiere“ : Jugendstrafe als Chance für den Angeklagten

REMSCHEID/WUPPERTAL Knapp zwei Jahre Jugendstrafe als Chance? Der Berufungsrichter riet dem 19-Jährigen Remscheider dazu, das Urteil des Amtsgerichtes genau so zu sehen.

Mehr sei nicht zu holen mit Blick auf das, was der Angeklagte mittlerweile auf dem sprichwörtlichen „Kerbholz“ hat. Am Ende hatte die Beihilfe zum Wohnungseinbruchsdiebstahl das Fass zum Überlaufen gebracht, dabei hatte der Eritreer „nur“ Schmiere gestanden bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl im Juli 2021 in der Oswald-Greb-Straße.