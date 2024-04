Ansichtssache Jugendliche gehen mit gutem Beispiel voran

Vielleicht kann der ein oder andere Politiker mal ein Praktikum beim Jugendrat machen. Junge Menschen haben ja ohnehin immer die besten Ideen. Haben Sie schon von der Wildwasserbahn gehört, die in das DOC gebaut werden könnte, wenn es nach den jungen Besuchern einer Workshop-Veranstaltung in dieser Woche geht? Oder von den Mini-Feuerwehrautos, mit denen Kinder durch das Outlet fahren könnten? Die Stadt will diese – zugegeben herzerwärmend niedlichen – Ideen von Kindern im Grundschulalter jetzt in einem längeren Verfahren prüfen. Nun ja, es liegt wohl nicht nur an der Politik, dass einige Vorhaben in Remscheid länger dauern. Obgleich es löblich ist, bei so großen Maßnahmen wie dem geplanten Outlet möglichst viele mit einem Interesse daran mit ins Boot zu holen.