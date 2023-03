Internationale Wochen gegen Rassismus Remscheider Jugendrat: Keine Chance für Vorurteile

Dann haben Louis und Ayoub doch noch Glück. Ein junges Paar hört ihnen zu und nimmt sich die Zeit, über eigene Vorurteile nachzudenken, sie aufzuschreiben. Welche das sind, verraten die beiden nicht, geben ihre Karteikarten aber anschließend in den Schredder. Und dann fällt auch Inge Brennig noch etwas ein. „Es gibt ja nicht nur Rassismus-Vorurteile, sondern auch andere, etwa, dass alle Menschen mittlerweile einen Computer haben.“ Dem sei aber nicht so und deshalb fühle auch sie sich oft diskriminiert. „Wenn es um Kontaktinformationen etwa in Zeitungen geht, dann steht da oft nur noch so eine Internetseite oder eine E-Mail-Adresse, aber keine Telefonnummer mehr. Damit bin ich ausgeschlossen, denn ich habe keinen Computer. Ich nenne das Altersdiskriminierung, das geht doch auch nicht. Genauso wenig wie Diskriminierung wegen der Hautfarbe oder Herkunft.“ Die Jugendlichen wirken betroffen, geben der alten Dame recht. „Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht“, gibt Ayoub zu.