Kriminalität in Remscheid 15-Jähriger wird von vier Gleichaltrigen bedroht und beraubt

Wegen des Verdachts, einen bewaffneten Überfal auf einen 15-Jährigen begangen zu haben, ist ein Jugendlicher vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden. Das teilt die Polizei mit. Insgesamt sollen vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren den jungen Mann am Dienstagabend auf seinem Heimweg auf ein Feld in Farrenbracken in Lüttringhausen gelockt und dort mit einem Messer bedroht haben. Die Täter sollen dabei eine Halskette an sich genommen und zudem Geld gefordert haben. Da der Geschädigte kein Geld dabei hatte, begleiteten die vier Täter den Jugendlichen in die Nähe seines Zuhauses. Dort angekommen erhielten sie jedoch kein Geld, sondern wurden von dem Vater des Geschädigten gestellt. Der übergab das Quartett anschließend der Polizei. Der Festgenomme gilt bislang als Haupttäter und soll auch der Besitzer des Messers sein. Die drei Mittäter wurden auf der Polizeiwache ihren Eltern übergeben.