Workshop zur Jugendbefragung Was sich Remscheider Jugendliche wünschen

Was bewegt die Jugendlichen in Remscheid? Zu einem ersten Workshop lud die städtische Jugendförderung junge Menschen ein. Unter dem Motto „Sag uns, wie der Hase läuft“ diskutierten die Teilnehmer im kleinen Sitzungssaal im Rathaus die Ergebnisse aus der jüngsten Jugendbefragung und besprachen auch im Beisein von Mitarbeitern der Jugendeinrichtungen mögliche Verbesserungen in einer Ideenwerkstatt. Denn im Mittelpunkt standen an diesem Abend die Freizeitangebote für junge Leute in Remscheid. Und da gibt es den Teilnehmern zufolge noch einiges zu tun.