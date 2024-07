Wirtschaft und Natur Junge Remscheider können im Juli „Nachhaltigkeit erleben“

() Welche Unternehmen in der Region setzen auf nachhaltige Konzepte? Und wie gehen sie dabei vor? Um solche und ähnliche Fragen geht es in der Woche vom 15. bis 19. Juli beim Sommer-Projekt der Remscheider Wirtschaftsjunioren (Wijus). Die Idee: Insgesamt 20 junge Teilnehmer im Alter von 16 bis 20 Jahren erhalten bei Besuchen in Unternehmen Einblicke in Praxisbeispiele vor Ort. Im Flyer zum Projekt schreiben die Wijus: „Remscheid ist einer der ältesten und wichtigsten Industriestandorte Deutschlands. In den nächsten Jahren stehen wir vor der Aufgabe, Nachhaltigkeit und Qualität für Industrie und Handel zu vereinen.“