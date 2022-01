Gastspiel von Kabarettist Jürgen Becker in Remscheid : Bittere Wahrheiten liebevoll serviert

Remscheid Die erste Veranstaltung des neuen Jahres in der Lenneper Klosterkirche mit dem Kölner Kabarettisten Jürgen Becker war gut besucht.

(wow) Wenn schon beim Bühneneinzug die erste Pointe sitzt, dann weiß man, dass ein echter Könner am Werk ist. „Du hast den Farbfilm vergessen“, in der Merkel-Blasmusik-Zapfenstreich-Version vom Band. „Ein bisschen Musik aus dem alten Jahr“, die würde ja zu seinem ersten Auftritt im neuen Jahr passen, sagte der Kölner Kabarettist Jürgen Becker am Freitag in der Lenneper Klosterkirche.