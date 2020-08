Kultur in Remscheid : Jörg Knör füllt die Klosterkirche mit Leben

Info

August Im August finden noch zwei Veranstaltungen in der Klosterkirche statt. Am Donnerstag, 20. August, ist um 20 Uhr Dave Davis mit seinem neuen Programm „Ruhig, Brauner!“ zu Gast. Am Sonntag, 23. August, um 17 Uhr spielt Luiza Borac „Weltklassik am Klavier“.

September Am Mittwoch, 9. September, sind Beckmann-Griess um 20 Uhr mit ihrem Programm „Was soll die Terz . . .?“ zu Gast und am Donnerstag., 10. September, ebenfalls um 20 Uhr, präsentieren Fisher & Jung ihr Programm „Ist das Sex oder kann das weg??“