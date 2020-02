CDU in Remscheid : Nettekoven gibt den Parteivorsitz ab

Jens Nettekoven ist seit 2010 Kreisvorsitzender der CDU in Remscheid. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Stellvertreter Matthias Heidtmann soll das CDU-Amt im März übernehmen.

Nach zehn Jahren an der Spitze der CDU macht Jens Nettekoven Platz für einen Nachfolger im Kreisverband. Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen auf dem Parteitag im März will der Lüttringhauser nicht mehr antreten. Als Nachfolger schlägt er mit Matthias Heidtmann einen seiner vier Stellvertreter vor. Am Montagabend war die Personalie Thema bei einem Treffen der Partei.

Er sei überzeugt, „dass er der richtige Mann ist, der unsere Partei in die Zukunft führen kann“, schreibt der Landtagsabgeordnete für Remscheid und Radevormwald in einem Brief an die CDU-Mitglieder. Seinen Posten als Chef der größten Ratsfraktion wird der gebürtige Bonner behalten.

„Ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben“, sagte Nettekoven der BM. Er habe sich zudem immer gewünscht, das Amt in Würde verlassen zu können. Diese Gelegenheit biete sich nun, denn die Partei sei gut aufgestellt, sowohl personell als auch finanziell. So wurde die Finanzierung der Stadtbezirke und Vereinigungen umgestellt.

Die Stimmung in der Remscheider CDU war anders, als Nettekoven vor zehn Jahren das Amt von seiner Vorgängerin Elke Rühl übernahm. Die Kampfabstimmung um die Landtagskandidatur zwischen Roswitha Müller-Piepenkötter und Elke Rühl sorgte für Unruhe. Nach dem klaren Votum der Mitglieder für die damalige NRW-Justizministerin gab Rühl den Vorsitz ab. Nettekoven sprang ein. In seiner Ägide sei viel bewegt worden, schreibt Nettekoven in seinem Abschiedsbrief und nennt dabei auch „die aktive und pointierte Pressearbeit der Partei“.

Auf Matthias Heidtmann, der über den Jugendrat den Weg in die Politik fand, warten gleich große Aufgaben. Der Wahlkampf für die Kommunalwahl im Herbst steht an. Seine Partei werde bis dahin alle Hände voll zu tun haben, sagt Nettekoven. Und gibt auch gleich das Ziel vor: „Unser Anspruch muss es sein, stärkste Fraktion im Rat zu werden und den Oberbürgermeister zu stellen“. Auch die Stadtspitze brauche Veränderung und Verjüngung.

Wen die CDU im OB-Rennen als Gegenkandidat gegen Amtsinhaber Burkhard Mast-Weisz (SPD) ins Rennen schickt, ist weiterhin unklar. Bis zum Parteitag im März sollte aber auch hier mehr Klarheit herrschen, auch wenn der eigentliche Nominierungsparteitag bei diesem Thema erst am 20. April stattfindet.