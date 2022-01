Fahrerflucht in Lennep : Jaguar beschädigt und geflüchtet

Lennep Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagmorgen zwischen 9 und 9.30 Uhr an der Straße Henkelshof in Lennep mit seinem Fahrzeug einen Jaguar beschädigt, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Geschätzter Sachschaden: 2500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02 02 / 284-0 zu melden.

(red)