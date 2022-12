Neue Fachdienstleiterin in Remscheid „Ja, ich brenne für Schule“

Die zu diesem Zeitpunkt beim Jugendamt der Stadt Essen im Bereich „Unterhalt für Kinder“ tätige Verwaltungsrätin musste nicht lange überlegen. „Ja, ich brenne für Schule“, sagte die 54-Jährige am Mittwoch bei der Vorstellungsrunde für die örtlichen Medienvertreter. In Essen war sie bereits einige Jahre im sogenannten Schulservice der Ruhrgebiets-Großstadt tätig, kennt also die drängenden Schulthemen. Nun kehrt sie in den Bereich zurück.