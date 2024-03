Salon Sagui in Remscheid Italienische Eiskunst aus der „Maschine von Barbie“

Pasquale Sagui ist wie eine Figur aus einer Erinnerung an einen Italienurlaub in der Kindheit. Ein kleiner Mann, (noch) 64 Jahre alt, italienischer Akzent. Wenn er über die aktuelle Politik spricht, über hohe Steuern und den reparaturbedürftigen Bürgersteig vor seiner Eisdiele, redet er sich schnell in Rage. Wenn er über sein Eis spricht, dann kommt er schnell ins Schwärmen. Und nun gut, zugegeben: auch ins Meckern. Etwa über eine seiner Eismaschinen, die er „Maschine von Barbie“ nennt, weil sie eine Diva sei. Ständig habe sie etwas, empfindlich sei sie, halte nichts aus, sagt er und zeigt den gesprungenen Plastikdeckel: „Sehen Sie? Der Deckel war schon kaputt, kurz nachdem ich die gekauft habe.“