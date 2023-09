Erfolgreiche Einbürgerung in Remscheid Iraker mit Sehbehinderung trotzt Hürden der Integration

Mit seiner anstehenden Einbürgerung ist Khalafs Geschichte aber noch nicht zu Ende geschrieben. Als nächstes werde er an einem Programm in Düren teilnehmen. Dort werden Geflüchtete mit Behinderung auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Denn Falah Hasan Khalaf ist zwar sicher, dass er arbeiten will. Nur was genau sein Traumberuf ist, wisse er noch nicht. „Ich habe das Gefühl, dass er von all den Möglichkeiten überfordert ist und sich erst orientieren muss“, sagt Morvai und lächelt ihren Klienten an. Denn jetzt geht es zum ersten Mal darum, was der junge Iraker machen möchte und nicht nur, was er machen muss.