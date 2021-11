Corona in Remscheid : Inzidenzwert erstmals wieder über Landesdurchschnitt

Corona in Remscheid

Remscheid Lange Zeit war Remscheid eine Art Insel der Glückseligen in Nordrhein-Westfalen. Der Corona-Inzidenzwert lag seit Wochen teils deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Das hat sich am Donnerstag geändert: Die Stadt meldete einen Inzidenzwert von 156,9, das Land einen von 154,3. Laut dem städtischen Gesundheitsamt gibt es aktuell 240 Remscheiderinnen und Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Zusätzlich gibt es 442 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen.