Corona in Remscheid : Inzidenzwert ist wieder leicht angestiegen

Corona in Remscheid

Remscheid Der zuletzt sinkende Corona-Inzidenzwert ist wieder leicht gestiegen: Das Remscheider Gesundheitsamt meldete am Donnerstag einen Wert von 176,0. Am Mittwoch hatte er noch bei 165,3 gelegen.

Nach Angaben der Behörde gibt es aktuell 426 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Zusätzlich gab es am Donnerstag 1094 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen. Insgesamt wurden bisher 4613 positiv getestete Bürger registriert. 4048 Personen gelten als genesen, 139 Menschen sind gestorben.