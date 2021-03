Coronavirus in Remscheid : Inzidenz-Wert steigt auf 113,2

Coronavirus in Remscheid

Der Inzidenz-Wert in Remscheid steht am Freitag bei 113,2. Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

Remscheid Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen beschreibt, hat einen großen Sprung gemacht – von 93,4 am Donnerstag auf 113,2 am Freitag.

In den vergangenen sieben Tagen gab es in der Seestadt auf dem Berge 126 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 34 davon sind gestern neu hinzugekommen. Remscheid ist damit aktuell eine von fünf Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit einer Inzidenz-Zahl über 100.