Corona in Remscheid : Inzidenz-Wert sinkt auf 50,5

Corona in Remscheid

Auf einem Schild am Rathausplatz sind Piktogramme mit Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung zu sehen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Remscheid Der 7-Tage-Inzidenz-Wert für Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche ist deutlich gesunken. Er liegt am Freitag bei 50,5.

Der Zuwachs bei den Neuinfektionen innerhalb eines Tages liegt wie am Vortag bei 13. Insgesamt liegt die Zahl der Covid-19-Fälle damit bei 543. Bislang gab es 19 Todesfälle in Remscheid, bei denen unter anderem eine Covid-19-Erkrankung vorlag.

Der Inzidenzwert soll das Infektionsgeschehen regional vergleichbar machen. Er beschreibt, wie viele Menschen in der untersuchten Region in sieben Tagen neu erkrankt sind, und zwar nicht in absoluten Zahlen, sondern bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner der Region. Das Robert Koch-Institut berechnet die Zahlen für Remscheid auf der Basis einer Einwohnerzahl von 110.994.