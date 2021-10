Inzidenz in Remscheid steigt auf 90,6 : 144 Personen sind aktuell an Covid-19 erkrankt

144 Personen sind aktuell an Covid-19 erkrankt

Inzidenz in Remscheid steigt auf 90,6

Remscheid Auch in Remscheid steigt die Zahl der Covid-19-Neuerkrankungen an. Sie liegt aktuell bei 144 Personen, die Inzidenz beträgt 90,6 (NRW: 99,7).

Auch in Remscheid steigt die Zahl der Covid-19-Neuerkrankungen an. Sie liegt aktuell bei 144 Personen, die Inzidenz beträgt 90,6 (NRW: 99,7). 569 Menschen befinden sich als Verdachtsfälle in Quarantäne. Neun Personen liegen im Krankenhaus, eine muss intensivmedizinisch betreut werden.