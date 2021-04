Corona in Remscheid : Inzidenz sinkt auf einen Wert von 273,9

Remscheid Der Inzidenzwert in Remscheid sinkt weiter, wenn auch nur leicht. Nach Angaben der Stadt betrug der Wert am Montag 273,9. Am Sonntag lag er noch bei 281,1.

Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 664 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 148 Menschen sind mit oder an Corona gestorben.

Aktuell gibt es 1071 PCR-bestätigte infizierte Remscheider Personen mit der britischen Coronavariante und einen bestätigten Fall der südafrikanischen Variante. Die brasilianische Variante wurde bislang nicht in Remscheid nachgewiesen.

(red)