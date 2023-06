Outlet-Pläne in Remscheid Dommermuth bietet 14,9 Millionen Euro für Outletflächen in Lennep

14,905 Millionen Euro will Investor Philipp Dommermuth für die DOC-Flächen in Lennep bezahlen, auf denen er ein Outlet-Center mit grünem Dach errichteten will. Das geht aus den Unterlagen für die Ratssitzung am 19. Juni hervor. Dort stimmt die Politik über einen Grundsatzbeschluss ab, ob sie das Angebot des Investors annimmt und das Verfahren ins Rollen kommt.