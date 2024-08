Freitzeitsport in Remscheid Linke will Investitionen in Sportanlagen neu überdenken

Ob sich das lohnt, hält die Linke für fraglich. „Grundsätzlich sollten wir so viele Sportmöglichkeiten wie möglich in der Stadt haben“, sagt Cyrus. Der Platz des FC Klausen liege aber sehr weit außerhalb, „praktisch schon in Ronsdorf“. Klausener, die kicken wollten, seien „schneller am Jahnplatz als an dieser Anlage“. Vor diesem Hintergrund will die Ratsfraktion von der Stadt wissen, ob die für Klausen eingeplanten Gelder stattdessen für die Modernisierung etwa der Anlage am Jahnplatz genutzt werde können. Geht es nach der Fraktion, sollte zudem mehr Geld in quartiersnahe Bolzplätze oder Kleinspielfelder investiert werden, die für die Jugend im Stadtteil gut zu erreichen sind. Diesen Wunsch hat Cyrus aus Gesprächen mit dem Jugendrat mitgenommen „Die wünschen sich moderne Plätze mit Beleuchtung, wo man mit seinem Kumpel ein bisschen zocken kann.“ Viele der bestehenden Bolzplätze lägen am Rande von Wohngebieten, die vor 30, 40 Jahren gebaut wurden. „Da wohnen jetzt aber keine Kinder mehr“, sagt Cyrus. Konsequenz: Nicht nur in Lüttringhausen, sondern auch in Lennep wachsen manche Plätze zu, werden von Hundebesitzern für das Gassi-Gehen „zweckentfremdet“.