ÖPNV in Remscheid Stadtwerke investieren 70 Millionen Euro in Elektro-Busse

Bei den privaten Pkw ist der Anteil an batteriebetriebenen Fahrzeugen in Remscheid noch sehr gering. In der Busflotte der Stadtwerke Remscheid dagegen sollen Ende 2028 mehr Stromer unterwegs sein als Dieselfahrzeuge. Insgesamt 70 Millionen Euro investiert die städtische Tochter in den Umstieg auf eine klimafreundlichere Busflotte. Das berichtete Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Hoffmann am Freitag vor Journalisten. Ende des Jahres sollen die ersten Fahrzeuge in Remscheid zum Einsatz kommen.