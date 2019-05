Kurs in Remscheid : Intensives Sprachtraining in den Ferien

Remscheid Junge Flüchtlinge haben die Osterferien genutzt, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Auch der Spaß kam bei dem Intensivkurs nicht zu kurz, die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Vor etwas über eineinhalb Jahren kamen Mohamad (17) und seine heute zwölfjährige Schwester Resha mit ihren Eltern aus Syrien nach Deutschland. Neben Arabisch und Englisch sprechen die beiden mittlerweile auch ein ziemlich gutes Deutsch und das sogar nahezu akzentfrei. Um ihre Fähigkeiten, besonders im Schriftlichen, noch weiter auszubauen, nahmen sie nun am Ferien-Intensiv-Training „FIT in Deutsch“ teil. Während andere Remscheider Schüler also in ihren wohlverdienten Ferien ausschliefen und das gute Wetter im Garten genossen – die etwas Älteren sicherlich fürs Abitur paukten – gingen Mohamad und Resha gemeinsam mit über 30 anderen zugewanderten Kindern täglich für acht Stunden zum Lernen ans Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium.