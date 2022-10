Musical-Workshop in Remscheid : Intensive Proben mit Top-Profis

So wird’s gemacht: Loyd Evans zeigt den Schauspielern, was sie tun und wie sie sich bewegen sollen. Foto: Jürgen Moll

Remscheid In Zusammenarbeit mit dem Londoner International College of Musical Theatre hat vergangene Woche wieder ein Musical-Workshop im Actor’s Studio NRW in Lennep stattgefunden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Rotationstheater ist mehr als nur die beliebte Kleinkunstbühne in der Lenneper Altstadt. Dort angegliedert sind die Schule für Musik, Tanz und Theater sowie das Actor’s Studio NRW. Das Institut für Theaterpädagogik wird von Theaterpädagoge Oliver Scheemann geleitet. Immer wieder bietet das Actor’s Studio Workshops mit hochkarätiger Besetzung an. Wie in der vergangenen Woche, als mit Steffan Lloyd-Evans und Onelia Soldini zwei Top-Dozenten des International College of Musical Theatre (ICMT) aus London zu Gast in Lennep gewesen sind, um neun Frauen und Männern aus ganz Deutschland ihr Wissen in ganz praktischer und vor allem intensiver Art und Weise mitzugeben. „Eigentlich hatten wir 13 Anmeldungen, leider hat vier Teilnehmern allerdings Corona einen Strich durch ihre Pläne gemacht“, sagt Scheemann.

Das ICMT ist eine Akademie mit Sitz in London, die zusammen mit renommierten Dozenten mit Broadway- und West-End-Erfahrung Musical-Unterricht gibt. „Wir arbeiten bereits im dritten Jahr zusammen, als unsere vorherige Kooperation nicht mehr möglich war, bin ich in Kontakt mit dem ICMT getreten“, sagt Scheemann. Der einwöchige Workshop in Lennep sei grundsätzlich offen für alle Interessenten. „Es soll in erster Linie Spaß machen, man soll nach der Woche sagen können, dass man für sich etwas mitnehmen konnte – aber es gibt natürlich ein Zertifikat für alle Teilnehmer“, sagt Scheemann, während aus dem Rotationstheater teilweise laute Stimmen in den Hinterhof dringen. Ganz offensichtlich ist die Arbeit in vollem Gange. „Die Gruppe, die mit Lloyd-Evans Dialoge übt, ist im Rotationstheater, oben wird Gesang mit Onelia Soldini geübt“, sagt Scheemann.

Info Studios in London, Rom, New York und Belfast ICMT Das International College of Musical Theatre hat seinen Hauptsitz in London und wurde von Kenneth Avery-Clark und Christie Miller als American Musical Theatre Academy gegründet, 2019 erfolgte die Umbenennung. Neben dem Hauptsitz gibt es drei weitere Standorte in Rom, New York und Belfast.

Neben Anfängern im Musical-Bereich ist der Workshop aber natürlich auch für Profis gedacht, die sich fortbilden wollen. Wie Luisa Bogenberger. Die Schauspielerin und darstellende Künstlerin ist eigens aus München nach Lennep gekommen, um an dem einwöchigen Workshop teilzunehmen. „Ich bin durch Zufall auf die Veranstaltung aufmerksam geworden – und weil heutzutage bei Ausschreibungen nirgends mehr die Möglichkeit besteht, sich mit den Veranstaltern telefonisch in Verbindung zu setzen, war ich von dieser hier sehr positiv überrascht“, sagt sie lachend. Nach einem ausführlichen Telefonat mit Oliver Scheemann habe sie sich dann beworben – und sei nicht nur angenommen worden, sondern habe zudem noch einen der Stipendiums-Plätze bekommen.

Nach vier Tagen Workshop-Arbeit in Lennep kann sie am Donnerstag sagen: „Ich bin so unglaublich froh, die 600 Kilometer gefahren zu sein, um hier teilzunehmen.“ Sie sei viel in der freien Schauspiel-Szene unterwegs gewesen, Corona habe sie sehr weit zurückgeworfen und stark getroffen. „Ich bin dabei, mir nach und nach wieder aufzubauen, was durch Corona weggebrochen ist“, sagt Bogenberger. „Die Dozenten sind großartig. Meine Erfahrung ist, dass die Engländer eine ganz besondere Einstellung zu Kunst, Theater und den Künstlern selbst haben. Das spricht mich sehr an – und es ist sehr wertvoller Unterricht für mich“, sagt die Münchenerin.

Andere Teilnehmer kommen aus Leverkusen, Bielefeld – oder auch aus Hückeswagen und Lennep, sagt Scheemann. „Auch Bianca Rosa Klever, selbst Dozentin für Gesang hier in der Schule für Musik, Tanz und Theater, nimmt teil“, sagt er. Er finde das sehr gut, denn zeige das doch eine Reflektiertheit über die Tatsache, dass eben nicht jeder alles können könne und das professionelle Leben aus Lernen bestehe.