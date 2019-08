Sozialpolitik in Remscheid : Integration erfordert gemeinsame Werte

Remscheid Serap Güler (CDU), NRW-Staatssekretärin für Integration, informierte sich über die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums. OB Burkhard Mast-Weisz bezeichnete Integration als wichtigste Zukunftsaufgabe.

Wie sich gelungene Integration anfühlen kann, beschrieb Serap Güler (CDU), die Staatssekretärin für Integration der Landesregierung, gestern bei ihrem Besuch in Remscheid mit einer kleinen Geschichte aus ihrem eigenen Leben. Als junge Referentin beim damaligen Integrationsminister Armin Laschet gab es mal wieder einen langen Arbeitstag in Düsseldorf. Als sie um 22 Uhr die Staatskanzlei verließ, gönnte sie sich ein Taxi für den Heimweg. „Was machst Du da?“, fragte der türkische Taxifahrer älteren Semesters die junge Türkin. „Ich arbeite im Ministerium“, antwortete Serap Güler (Jahrgang 1980). Dem Mann hinterm Steuer trieb es die Tränen in die Augen. Eine aus der zweiten Generation habe es geschafft. Integration kann gelingen, bedeuteten die Tränen.

Das Wort „Probleme“ nahmen die Teilnehmer der Treffens (neben Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz auch Mitarbeiter des Kommunalen Integrationszentrums und der Kraftstation) ungern in den Mund. Man sprach von Herausforderungen. Die Mitte der Gesellschaft sei heute viel weiter als noch vor 15 Jahren, sagte Güler. Das machte sie unter anderem an der Angebotspalette fest, die heute existiert. „Wir begreifen uns als Einwanderungsgesellschaft und stellen die Hilfsmittel zur Verfügung“, sagte sie. Das Kommunale Integrationszentrum und die vielen freien Träger zählen dazu. Sie nahm die erste Generation der Einwanderer in Schutz. Früher gab es keine Sprachkurse. Und wer zehn Stunden am Fließband gearbeitet habe, der setzte sich nur in seltenen Fällen hin und lernte Deutsch, zumal viele Gastarbeiter kaum lesen und schreiben konnten. Heute jedoch stehen die Migranten in der Pflicht, die Landessprache zu beherrschen. Die Vertreter der zweiten und dritten Generation würden es sich zu einfach machen, wenn sie eigenes Versagen mit dem Status als Migrant begründen. „Ich habe früher keine Erfahrung mit Rassismus gemacht“, sagte Güler.