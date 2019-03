Remscheider City: Innenstadt – zwei Initiativen erhalten Fördergelder

Remscheid Darüber entschied der neue Innenstadtbeirat, der sich zu seiner konstituierenden Sitzung traf.

Der Verein „My Viertel“ mit Anwohnern, Gastronomen und Geschäftsleuten der Alten Bismarckstraße und die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) sind die ersten Initiativen, die öffentliche Mittel erhalten, weil sie mit Aktionen die Innenstadt beleben. „My Viertel“ startet am Samstag, 11. Mai, eine Freiluftparty mit Musikern und Tänzern. Die ISG will die Allee mit 40 Blumenampeln dekorieren. Für die Projekte gibt es eine Förderung von insgesamt 4000 Euro.

Insgesamt stehen 232.000 Euro bis zum Jahr 2022 für private Projekte bereit, die Impulse für die Innenstadt setzen. Dazu gibt es zwei Geldquellen: Da wäre zum einen der Quartiersfonds, aus dem nun der Verein „My Viertel“ 2390 Euro für sein Fest bekommt. „Hierbei wird deutlich, dass öffentlicher Raum mehr als nur Parkfläche sein kann“, erklärt Reimann mit Blick auf das Volksfest am 9. Mai. „My Viertel“-Vorsitzender Marvin Schneider kündigt nach der Premiere des Straßenfests im vergangenen Jahr neue Musiker, einen zweiten Bierwagen und Programmpunkte an, bei denen unter anderem die ev. Kirchengemeinde miteinbezogen werden soll. „Die Resonanz war ja schon 2018 gut. Jetzt wollen wir das Fest ein bisschen vergrößern“, sagt er. Dazu zählt auch, dass die komplette Alte Bismarckstraße vom Verkehr befreit sein wird. Die Kirchhoffstraße wird zur Sackgasse.

Die ISG profitiert derweil vom Verfügungsfonds, bei dem es insbesondere um die Aufwertung des öffentlichen Raums geht. 1800 Euro gewährte der Innenstadtbeirat für den Blumenschmuck auf der Allee. „Den gleichen Betrag stellt die ISG dafür zur Verfügung“, erklärt Reimann, der sich beim Straßenfest am 9. Mai beteiligen will. Sein Büro, Markt 13, befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Alten Bismarckstraße. Der Innenstadtmanager will unter anderem aktuelle Pläne vorstellen. „Zum Beispiel zur Umgestaltung der Alten Bismarckstraße“, kündigt er an. Wer möchte, kann sich am 9. Mai zudem ein Bild vom neuen Beleuchtungskonzept machen.