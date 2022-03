Ingolf Lück in der Remscheider Klosterkirche : Wenn ein Bielefelder über sich selbst lacht

Ingolf Lück hat auf seiner 2022er Tour auch Halt in Remscheid gemacht. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Der schnell sprechende Comedian Ingolf Lück sorgte am Freitagabend in der Klosterkirche für jede Menge Heiterkeit im Publikum. Vor allem auf seine eigene Herkunftsregion Ostwestfalen hatte er es abgesehen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Ingolf Lück ist gebürtiger Bielefelder. Das ist in gewissen Kreisen ja schon für sich betrachtet ein Gag. Zum Glück war Lücks aktuelles Programm „Sehr erfreut!“ dann doch etwas gehaltvoller. Das stellte sich gleich nach wenigen Augenblicken heraus, als er am Freitagabend die Bühne der gut besuchten Klosterkirche betrat, nachdem als Intro Mando Diaos „Dance With Somebody“ gelaufen war. Etwas wunderlich war dabei allerdings, dass das Saallicht nicht ausging.

„Das ist die Notbeleuchtung“, kam der Kommentar von der Technik. „Ja, aber wir haben doch keine Not“, kommentierte Lück und ergänzte direkt, dass dies für ihn eine doch sehr seltsame Situation sei: „Ich kenne das nicht, dass ich das Publikum sehen kann, ich bin seit 45 Jahren auf der Bühne - und habe noch nie mein Publikum gesehen.“ 64 Jahre ist der TV-Prominente mittlerweile, auch wenn man das kaum glauben mag. „Ich bin nicht alt, ich bin höchstens vintage“, kokettierte er locker, „das hinter meinen Ohren ist nicht Rost, das ist höchstens Grünspan.“

Info Über Ingolf Lück Karriere Geboren wurde Ingolf Lück am 26. April 1958 in Bielefeld. Seinen ersten großen medialen Erfolg hatte er ab 1985 als Moderator der ARD-Popmusiksendung „Formel Eins“. Neben Comedy im Privatfernsehen, ist Ingolf Lück auch als Synchronsprecher, Regisseur, Schauspieler und Moderator aktiv. Lück ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Köln. Er engagiert sich für soziale Projekte.

Dann legte er richtig los, ratterte seine Gags und Kalauer in einer enorm hohen Frequenz herunter. Wenn es etwa um gesunde Ernährung ging. „Warum muss Bio immer braun aussehen? Oder aus Brandenburg kommen? Ich will nicht in Brandenburg leben.“

Der Comedian setzte sich an seinen kleinen Tisch, machte es sich mit ausgestreckten Beinen bequem und referierte dann doch tatsächlich über Bielefeld. „Dort gibt es keinen Bürgermeister, sondern nur einen Mann, der der Vater aller anderen ist.“ Der obligatorische Zwischenruf „Bielefeld, das gibt‘s doch gar nicht“ aus dem Publikum kam wie bestellt, zudem wurde von Lück deutlich gemacht, dass „Ostwestfalen“ ein Widerspruch in sich ist und dass man in der Region zum Lachen nicht nur in den Keller geht, sondern im Keller noch ein Loch buddelt, um dann dort zu lachen. Und weil Lück ja nun mal selbst aus Bielefeld stammt, konnte er sich solche Scherze über die schweigsamen und „einfachen, aber nicht unkomplizierten“ Menschen durchaus erlauben.

Aber es ging auch um andere Bereiche: Etwa um „Goodbye Deutschland“, einer Doku-Soap, die für den passionierten Schnellsprecher Lück ein Moment der Selbstreflexion war: „Immer, wenn es mir nicht gut geht, schaue ich ‚Goodbye Deutschland‘. Weil ich dann merke, dass ich nicht der dümmste Mensch auf der Welt bin.“

Oder um seine persönlichen Erinnerungen an die Kindheit und Jugend. Auf seinem Bonanza-Rad, auf dem er durch die Straßen von Bielefeld rollte, auf dem Weg zur theoretischen Führerscheinprüfung, durch die er mehrfach gefallen ist. „Mal ehrlich, als Kind konnte ich nix. Und als ich dann mit 18 zum Fernsehen bin, hatte mein Vater zu mir gesagt: Siehste, jetzt machst du dein fehlendes Talent auch noch zum Beruf.“ Ein schöner Moment der Selbstironie, wobei natürlich Welten zwischen einem Ingolf Lück und den oft eher primitiven Angeboten des Privatfernsehens - „Dschungelcamp“, „Bauer sucht Frau“ oder „Sommerhaus der Stars“ - lagen.