Remscheider Stadtgeschichte : Infostelen für das Deutsche Werkzeugmuseum

Hasten Die Eigenproduktion soll durch mehr Hintergrundwissen den Besuch bereichern. Der Prototyp ist deutlich preiswerter als handelsübliche Geräte. Die Monitore sind unter Corona-Bedingungen gut einsetzbar.

Zu den Kritikpunkten am Deutschen Werkzeugmuseum gehörte es, dass es für die Besucher zu wenig Informationen über die Exponate gab. Zum Beispiel hängt in der Abteilung Handel im Obergeschoss eine große Vitrine mit Werkzeugen. Doch um welche Werkzeuge es sich dort handelt, war nur die für diejenigen zu erfahren, die eine Führung gebucht hatten. Neue digitale Infostelen sollen diese Lücke nun schließen.

Museumsdirektor Andreas Wallbrecht und sein Kollege Markus Heip haben im vergangenen halben Jahr einen Prototyp gebaut. Viele Museen geben den Bau und die Programmierung von Infotafeln in die Hände von Fachfirmen. In Hasten kam alles, vom Entwurf des Ständers bis zur Programmierung des Mediaplayers aus eigener Hand. „Unsere Info-Stele kostet nur ein Drittel von dem, was man üblicherweise bezahlen muss“, sagte Wallbrecht gestern bei der Vorstellung des Projektes. Wallbrecht war für den graphischen Auftritt zuständig, Heip für die audiovisuelle Umsetzung. Inhaltlich haben beide noch mal Details recherchiert. „Was wir hier mitteilen, ist gesichert“, sagte Heip.