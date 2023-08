Tourismus im Bergischen Land Wie Influencer im Netz für Remscheid werben

Das Bergische Städtedreieck ist – trotz fraglos vielseitiger touristischer Angebote in ganz unterschiedlichen Richtungen – nicht die erste Region, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Influencer denkt. Denn Influencer suchen in der Regel Glamour und Glanz der schillernden Großstadt – Düsseldorf, Berlin und München sind eher die Jagdgründe, in denen die Internet-Stars und -Sternchen unterwegs sind.