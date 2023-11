Zukunft der Remscheider Wirtschaft Experte: „Die Industrie ist die Energiewende“

Nachdem zur Begrüßung IHK-Vizepräsidentin Bärbel Beck noch „keinen Grund zur Freude“ sah und die Problemfelder „Energiekrise, Bürokratie, Inflation, Ukraine, Migration und Nahost“ aufrief, übernahm Dr. Peter Schniering im Anschluss die Rolle des Mutmachers und Visionärs. Der Gründer der in Remscheid beheimateten Denkfabrik Future Cleantech Architects (FCA) hatte sich auf Bitte der IHK „ein paar Gedanken zur Lage der Industrie und der Transformation in Remscheid“ gemacht. Seine These: „Die Lage ist ernst, aber darin steckt eine große Chance, speziell für Remscheid.“