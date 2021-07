Nach dem Starkregen in Remscheid : „Nicht quatschen – anpacken“

Meinung Remscheid Auf solche Extrem-Situationen wie in dieser Woche ist niemand vorbereitet. Die Menschen, die in irgendeiner Weise von Überflutungen und Hochwasser betroffen sind, funktionieren nur.

Ich habe selbst erfahren müssen, was es bedeutet, wenn man nahezu hilflos zuschauen muss, wie das Wasser im Keller des eigenen Hauses seinen Weg sucht. Ich habe aber auch erfahren dürfen, Menschen an seiner Seite zu wissen, die in einer ausweglosen scheinenden Situation anpacken und einem so die Möglichkeit geben, sich sammeln zu können.