Fotos Impressionen vom Lenneper Weihnachtstreff 2023

Budenzauber, Glühwein, Livemusik, ein gut besuchter Alter Markt – am Donnerstag wurde in Remscheid der Lenneper Weihnachtstreff 2023 eröffnet. Zu den ersten Besuchern am Auftaktabend gehörten Sabrina Hochhold, Natalie Weuster und Fabienne Hahn (v.l.).