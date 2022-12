Fotos Impressionen vom Lenneper Weihnachtstreff 2022

Budenzauber, Glühwein, Livemusik, ein gut besuchter Alter Markt – am Donnerstag wurde in Remscheid der Lenneper Weihnachtstreff eröffnet. Zu den ersten Besuchern am Auftaktabend gehörten auch Helga Sadowski, Justina Löwe mit Enkelkind Noah und Tochter Nadine Knuppertz (v.l.).