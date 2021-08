Inzidenzwert in Remscheid liegt bei 85,3 : Impfung für Kinder ab 12 Jahre im Impfzentrum

Remscheid Remscheider im Alter ab zwölf Jahren können sich ab sofort im Zeitfenster zwischen 10 bis 17 Uhr im Impfzentrum in der Halle West in Reinshagen impfen lassen.

Wer nicht zum Impfzentrum kommen möchte, kann sich am Samstag, 21. August in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auch auf die Alleestraße begeben. In einem Zelt vor dem Allee-Center findet an diesem Tag die mittlerweile dritte mobile Impfaktion an dieser Stelle statt. Bei den ersten beiden Terminen hatten sich insgesamt 200 Personen impfen lassen. Mitbringen sollten Impfwillige eine FFP2-Maske, den Personalausweis und – falls vorhanden – den Impfausweis. Wer keinen Ausweis dabei hat, erhält eine Impfbescheinigung.