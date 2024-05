Brand in Remscheid Imbiss stand in Flammen

Gegen 10.50 Uhr soll es am heutigen Dienstag nach aktuellen Erkenntnissen einen Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Vieringhausen gegeben haben. Der Brand brach einer Schnellmeldung der Remscheider Feuerwehr zufolge in einer Imbissbude im Erdgeschoss aus. Dabei handelte es sich um das Lokal „West Grill“.