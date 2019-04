Streetworker Marcel Gratza : Im Wohnzimmer der Jugendlichen unterwegs

Remscheid Marcel Gratza arbeitet als Streeworker der Stadt. Er ist Ansprechpartner und gibt Hilfestellung bei der Freizeitgestaltung.

Der Eingang zum Allee-Center gehört zu den zahlreichen Arbeitsplätzen von Marcel Gratza. Wo Jugendliche sich aufhalten, da trifft man von Zeit zu Zeit den 37-Jährigen an. Seit dem ersten Januar arbeitet er daran, in der Jugendszene ein vertrautes Gesicht zu werden. Gratza ist Streetworker. Die öffentlichen Treffpunkte der Mädchen und Jungen bezeichnet er als „Wohnzimmer der Jugendlichen“. Dort erhält er nur Zutritt, wenn er willkommen ist.

Festival Remscheid United findet in diesem Jahr am 21. September im Stadtpark statt. Motto: Null Toleranz bei Gewalt, Rassismus und Extremismus.

Persönlich Marcel Gratza (37) ist in Wermelskirchen geboren und lebt in Hasten. Seine Lieblingsband ist AC/DC. Er hofft, dass sein Lieblingsverein Borussia Dortmund in diesem Jahr Meister wird.

Der Typ ist echt gut, mit dem kannst du reden – wenn diese Beschreibung von Gratza in der Szene die Runde macht, wenn die Gruppe ihm nicht den Rücken zukehrt, wenn er auftaucht, dann hat Gratza das erreicht, was das Fundament der Arbeit eines Streetworkers ausmacht: Er hat Vertrauen gewonnen. Ohne das geht es nicht.

Bevor Gratza die Aufgabe als Streetworker übernommen hat, arbeitete er als Bereichsleiter „Offene Jugendarbeit“ in der Gelben Villa. Mit den unterschiedlichen Playern der Stadt im Jugendsozialbereich pflegt er vertraute Arbeitsbeziehungen. Schnell kann er Kontakte herstellen und Kooperationspartner für Projekte an Land ziehen.

Das Festival RS United gehört zu den Veranstaltungen, die auf Wunsch von Remscheider Jugendlichen ins Leben gerufen wurden. Sie gestalten es nach ihren Vorstellungen und erfahren vielseitige Unterstützung. Auch die Gestaltung des neuen Spielplatzes am Henkelshof gehört zu dem Kapitel „Partizipation“. In einer Werkstatt haben Kinder und Jugendliche Pläne entworfen und ihre Vorlieben artikuliert. Solche Projekte sind kein Wunschkonzert. Wo soll das Geld herkommen? Was muss beachtet werden an Vorschriften? All das fließt mit ein und schafft eine Identifikation der Jugendlichen mit ihrer Heimatstadt. Auch an dieser „Heimatfront“ arbeitet der Streetworker.