Prozess in Wuppertal : Identitätsdieb zieht Berufung zurück

Remscheid/Wuppertal Bernd U. soll vom Krankenbett aus mit Sex-Hotlines telefoniert und eine Brille für 1000 Euro bei Fielmann bestellt haben. Mittlerweile gebe es 87 Gläubiger, die 212.000 Euro von dem Opfer eintreiben wollten.

Der Angeklagte humpelte in den Saal. Ein Oberschenkelhalsbruch – zugezogen auf der Quarantänestation der JVA in Lüttringhausen. Dort sitzt Bernd U. hinter Gittern, seit er im Frühjahr wegen Betrugs zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Zuvor hatte sich der Remscheider jahrelang in Krankenhäuser einliefern lassen, ohne wirklich krank zu sein. Er logierte als Privatpatient, ließ sich vom Chefarzt behandeln und verschwand, bevor man ihm die Kosten in Rechnung stellen konnte. Dazu hatte er Patienten bestohlen, falsche Identitäten erschlichen und sich unter falschem Namen beim Versandhandel georderte Waren in die Klinik liefern lassen.